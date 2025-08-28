Resident Evil Requiem: Director verrät neue Details

Capcom hat jetzt in Person von Director Koshi Nakanishi frische Details zu "Resident Evil Requiem" verraten. Diese wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

So verriet Nakanishi, dass momentan zwischen 150 und 200 Mitarbeiter an "Resident Evil Requiem" arbeiten, unterstützt von Forschungsabteilungen und Technik-Spezialisten. Dies verdeutlicht den Umfang des Projekts.

Weiter ging es mit inhaltlichen Details. So stellte Nakanishi klar, dass das Monster, das Grace in bisherigen Vorabversionen verfolgt, nicht Lisa Trevor aus dem ersten Teil ist. Besagte Spekulation war entstanden, weil man für Platzhalter-Audio ursprünglich Lisas Stimme eingesetzt hatte.

Ausserdem können wir erstmals frei zwischen Ego- und Schulteransicht wählen. Nakanishi begründet dies mit dem Wunsch, sowohl klassische Horrorfans als auch Spieler anzusprechen, die sich im Ego-Modus zu stark belastet fühlen.

Zudem bekommt Grace im Verlauf des Abenteuers natürlich auch Waffen, wodurch die bekannten Überlebensmechaniken zurückkehren. Neuartige Waffen sind aber selbstverständlich auch in Arbeit.

"Resident Evil Requiem" erscheint am 27. Februar 2026 für PS5, Xbox Series X und den PC.