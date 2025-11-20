Resident Evil Requiem: DLC in Planung?

Momentan macht das heisse Gerücht die Runde, dass eine Erweiterung für "Resident Evil Requiem" in Planung ist. Wir fassen alle bisherigen Informationen dazu für euch zusammen.

Konkret sagt der für gewöhnlich sehr gut informierte Insider Dusk Golem, dass Capcom an einem oder mehreren DLCs für "Resident Evil Requiem" arbeitet. Einer davon wird den Schwerpunkt auf Alyssa legen. Bedenkt man die DLC-Politik der vergangenen Serienteile, klingt das durchaus wahrscheinlich, aber offiziell bestätigt ist bisher noch nichts.

Vorgestern erst hat Produzent Masato Kumazawa erklärt, dass "Resident Evil Requiem" auf Switch 2 keine Maussteuerung bieten wird und auch keine Demo des Survival-Horror-Titels angedacht ist. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Resident Evil Requiem" erscheint am 27. Februar 2026 für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.