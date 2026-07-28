Resident Evil Requiem & Veronica: Einzelspieler-DLCs in Planung?

Offenbar werden sowohl "Resident Evil Requiem" als auch das kommende "Resident Evil Veronica" Einzelspieler-Erweiterungen erhalten. Zumindest geht ein Insider davon aus.

So sagt der normalerweise sehr zuverlässige Insider Dusk Golem, dass Capcom an umfangreichen Einzelspieler-DLCs für "Resident Evil Requiem" und "Resident Evil Veronica" arbeitet. Demnach sollen beide Titel zusätzlichen Story-Content erhalten, der mehrere Stunden an Spielzeit bietet. Offiziell bestätigt ist diesbezüglich aber natürlich noch nichts.

Bereits im Mai war ein neuer Spielmodus für "Resident Evil Requiem" veröffentlicht worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Resident Evil Requiem" erschien am 27. Februar für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC. "Resident Evil Veronica" folgt im nächsten Jahr für dieselben Plattformen.