Resident Evil Requiem: Hinweis auf weiteren Modus

Vielleicht können wir uns bald auf einen weiteren Modus in "Resident Evil Requiem" freuen. Zumindest deuten jüngste Funde eines Dataminers darauf hin.

So sagt der Dataminer Syrkov, dass er jetzt im Code von "Resident Evil Requiem" auf bisher ungenutzte Musikstücke gestossen ist. Diese könnten auf einen zusätzlichen Modus oder sogar ein Comeback der Mercenaries hindeuten. Letztere erfreuten sich ja schon in vergangenen Teilen immer wieder grosser Beliebtheit..

Dazu würde auch passen, dass Director Koshi Nakanishi schon im März frische Inhalte für "Resident Evil Requiem" gestellt hat. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Resident Evil Requiem" erschien am 27. Februar für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.