Resident Evil Requiem: Darum fehlt Ada Wong

Vielen Spielern von "Resident Evil Requiem" wird schon die Abstinenz von Ada Wong aufgefallen sein, was durchaus verwundert, wenn man ihre Beziehung zu Leon S. Kennedy seit "Resident Evil 2" bedenkt. Director Koshi Nakanishi hat jetzt die Hintergründe für diese Entscheidung erklärt.

Demnach wurde die Geschichte von Leon und Grace in "Resident Evil Requiem" schlicht so konzipiert, dass ein Auftritt von Ada am Ende nicht erforderlich war. Während der Entwicklung des Survival-Horror-Titels sei das Gespräch zwar immer mal wieder auf sie gekommen, aber letztlich habe es einfach keine passende Gelegenheit für einen Auftritt von ihr gegeben. Insgesamt sei die Story ja auch ohne sie rund geworden.

Erst gestern hatte Director Koshi Nakanishi einige Details zum kommenden Minispiel für "Resident Evil Requiem" verraten. Unsere Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Resident Evil Requiem" erschien am 27. Februar für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.