Resident Evil Requiem bei den Game Awards

Teilnahme bestätigt

Im Gegensatz zu "The Witcher 4" und dem Remake von "Prince of Persia: The Sands of Time" wird "Resident Evil Requiem" in diesem Jahr bei den Game Awards vertreten sein. Dies wurde mittlerweile von einer diesbezüglich sehr sicheren Quelle bestätigt.

Screenshot

So schreibt der offizielle Account der Game Awards bei X (ehemals Twitter), dass "Resident Evil Requiem" bei dem Event zu sehen sein wird. Es gibt sogar schon den inhaltlichen Hinweis, dass man in diesem Rahmen einen neuen furchteinflössenden Blick auf den Titel bieten wird.

Bereits im November gab es interessante Informationen zu "Resident Evil Requiem", So wurde das Comeback früherer Charaktere bestätigt und über eventuelle Erweiterungen für den Survival-Horror-Titel spekuliert. Erst letzte Woche haben wir zudem an dieser Stelle über ein kurzes Gameplayvideo berichtet.

"Resident Evil Requiem" erscheint am 27. Februar 2026 für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.

Quelle: X (ehemals Twitter)
