Resident Evil Requiem: Frische Gameplay-Details

Capcom hat jetzt in Person von Director Koshi Nakanishi neue Gameplay-Details zu "Resident Evil Requiem" verraten. Diese betreffen hauptsächlich das (indirekte) Zusammenspiel von Leon und Grace.

So erklärt Nakanishi, dass sich "Resident Evil Requiem" hier konzeptionell bei "Resident Evil 2" bedient und Aktionen von Leon mitunter Auswirkungen auf Grace haben und umgekehrt. Dies betrifft etwa besiegte Gegner oder aufgenommene Gegenstände. Diese Dynamik soll für einen höheren Wiederspielwert sorgen. Ob dabei auch der Zeitfaktor, wie damals bei "Resident Evil 2", eine Rolle spielt, ist dagegen noch unklar, aber das werden wir ja bald selbst herausfinden.

Erst im Januar wurde ein separater Showcase zu "Resident Evil Requiem" ausgestrahlt, der viele weitere Details zu dem kommenden Survival-Horror-Titel verriet. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Resident Evil Requiem" erscheint am 27. Februar für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.