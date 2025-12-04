Resident Evil Requiem: Kurzes Gameplayvideo

Capcom hat beim Fernsehsender NHK ein kurzes Gameplayvideo zu "Resident Evil Requiem" veröffentlicht. Dieses wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier werden uns 33 Sekunden lang neue Einblicke in "Resident Evil Requiem" geboten. Wir können uns in diesem Rahmen hauptsächlich ein Bild vom Kampfsystem machen, welches im Vergleich zu früheren Teilen der Reihe nicht revolutionär anders zu sein scheint. Das Setting verspricht zudem die gewohnt dichte Atmosphäre.

Im November hatte Produzent Masato Kumazawa bereits das Comeback früherer Charaktere in "Resident Evil Requiem" bestätigt. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Resident Evil Requiem" erscheint am 27. Februar 2026 für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.