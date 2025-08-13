Resident Evil Requiem auf der gamescom Opening Night Live

Capcom hat mittlerweile angekündigt, dass auch "Resident Evil Requiem" auf der diesjährigen gamescom Opening Night Live vertreten sein wird. Was das genau heisst, deutet man zumindest schonmal an.

So schreibt Moderator Geoff Keighley bei X (ehemals Twitter) zu dem Thema, dass im Rahmen der gamescom Opening Night Live ein exklusiver neuer Blick auf "Resident Evil Requiem" gewährt wird. Vielleicht bedeutet dies ja Klarheiten zu einigen Story-Details, zu denen bisher nur spekuliert wird. Immerhin hatte Capcom bereits erklärt, dass man sich bei der Geschichte wieder mehr an den früheren Teilen der Reihe orientieren möchte.

Die gamescom Opening Night Live findet in diesem Jahr am 19. August statt und kann von 20 bis 22 Uhr auf den üblichen Kanälen verfolgt werden. "Resident Evil Requiem" war beim Summer Game Fest im Juni enthüllt worden und erscheint am 27. Februar 2026 für PS5, Xbox Series X und den PC.