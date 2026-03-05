Resident Evil Requiem: Auftritte von bekannten Charakteren gestrichen?

Dataminer sind im Code von "Resident Evil Requiem" auf Hinweise für geplante und offenbar später verworfene Auftritte von bekannten Seriencharakteren gestossen. Capcom hat sich bislang nicht zu dem Thema geäussert.

So sagt der für gewöhnlich gut informierte Insider DuskGolem, dass Dataminer im Code von "Resident Evil Requiem" sogenannte Spawn-Punkte für eine dritte Figur neben den Protagonisten fanden. Demnach war Jill Valentine wohl zumindest für eine Zwischensequenz vorgesehen. Der entsprechende Eintrag sei jedoch später programmatisch entfernt worden und ein definierter Punkt in einer bestimmten Filmszene blieb letztlich im Code leer.

Zudem enthalten die Daten von "Resident Evil Requiem" offenbar Verweise auf Ada Wong, Spielabschnitte rund um ein Fahrzeug sowie Missionen, die erst sehr spät in der Entwicklung aus der Level-Liste gestrichen wurden. Theoretisch könnten diese Inhalte aber natürlich als DLC nachgereicht werden.

"Resident Evil Requiem" erschien am 27. Februar für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.