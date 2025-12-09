Resident Evil Requiem mit zweitem spielbarem Charakter?

Es mehren sich die Anzeichen, wonach es in "Resident Evil Requiem" einen zweiten spielbaren Charakter geben könnte. So wurde in einer Listung ein überraschender Name genannt.

Demnach waren für die Deluxe Edition von "Resident Evil Requiem" einmal Inhalte für Rosemary Winters aufgelistet, wurden dann aber schnell wieder entfernt. Hierbei handelt es sich um die Schwester von Ethan, dem Protagonisten aus dem siebten und achten Teil.

Gut möglich, dass wir diesbezüglich schon nach den Game Awards am Freitag schlauer sind. Immerhin wurde bereits bestätigt, dass "Resident Evil Requiem" dort zu sehen sein wird und man einen furchteinflössenden Blick auf das Spiel bietet. Unsere News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Resident Evil Requiem" erscheint am 27. Februar 2026 für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.