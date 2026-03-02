Resident Evil Requiem: Abschnitte gestrichen?

Es sieht so aus, als hätte Capcom vor dessen Release einige Abschnitte aus "Resident Evil Requiem" gestrichen. Das behauptet zumindest der gewöhnlich recht gut informierte Insider Dusk Golem.

So hat es angeblich eine zweite befahrbare Sektion von Raccoon City gegeben, welche nicht in der finalen Version von "Resident Evil Requiem" enthalten ist. Zudem sei wohl an einer Rückkehr zum Spencer Mansion aus dem ersten "Resident Evil" gearbeitet worden. Ob die entfernten Inhalte später als Erweiterungen erscheinen könnten, ist bisher noch unklar.

In der vergangenen Woche war bereits eine ausführliche Technik-Analyse zu "Resident Evil Requiem" veröffentlicht worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Resident Evil Requiem" erschien am 27. Februar für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.