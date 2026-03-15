Grace-Darstellerin über ihre Rolle

Mit „Resident Evil Requiem“ hat Capcom eine neue Protagonistin eingeführt: Grace Ashcroft. In einem Interview sprach Schauspielerin Angela Sant’Albano nun darüber, wie sie zu der Rolle kam und wie die Arbeit an dem Horror-Titel ablief.

Sant’Albano übernimmt in „Resident Evil Requiem“ sowohl die Stimme als auch das Motion-Capture von Grace Ashcroft. Für die Schauspielerin war es ihre erste Mitarbeit an einem Videospiel. "Resident Evil Requiem" ist im Oktober 2026 angesiedelt und folgt der FBI-Analystin Grace, der Tochter von Alyssa Ashcroft aus „Resident Evil Outbreak“.

Im Gespräch erklärte Sant’Albano, dass sie sich intensiv mit der Figur auseinandergesetzt habe, um Grace eine eigene Persönlichkeit zu verleihen. Anders als viele klassische Helden der Reihe sei Grace keine kampferprobte Kämpferin, sondern eher introvertiert und unsicher – Eigenschaften, die die Horror-Atmosphäre zusätzlich verstärken sollen.

Die Dreharbeiten für das Motion Capture fielen zudem besonders intensiv aus. Laut Sant’Albano habe das Team grossen Wert auf authentische Emotionen gelegt.