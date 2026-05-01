Resident Evil Requiem: Klare Präferenzen bei der Kameraperspektive

Spieler von "Resident Evil Requiem" haben klare Präferenzen bei der gewählten Kameraperspektive. Das haben jetzt veröffentlichte Zahlen von Capcom verdeutlicht.

Demnach wählen rund 90 Prozent der Spieler von "Resident Evil Requiem" laut Angaben von Capcom für die Abschnitte mit Leon S. Kennedy die Third-Person-Perspektive. Damit folgen sie der Voreinstellung.

In den Passagen mit Grace Ashcroft zeigt sich dagegen ein gemischtes Bild: Etwa 60 Prozent der Spieler bleiben bei der First-Person-Ansicht, während 40 Prozent wechseln. Unterschiede bestehen zudem je nach Region und Plattform: In Japan und anderen asiatischen Märkten dominiert etwa die Third-Person-Perspektive, während PC-Nutzer häufiger die First-Person-Variante bevorzugen.

Erst gestern erklärte Director Koshi Nakanishi, warum Ada Wong in "Resident Evil Requiem" keinen Auftritt hat. Unsere Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Resident Evil Requiem" erschien am 27. Februar für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.