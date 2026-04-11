Kurz nach Release: RE Requiem geknackt

Für "Resident Evil Requiem" sorgt gegenwärtig eine brisante Meldung für Aufsehen: Der Titel soll bereits wenige Wochen nach Release vollständig geknackt worden sein, trotz Kopierschutz. Damit wäre das Spiel der erste grosse Release 2026, dessen Schutzmechanismus von Denuvo umgangen wurde.

Laut Berichten gelang es einem Hacker, den Schutz ohne den zuletzt verbreiteten „Hypervisor-Trick“ zu umgehen. Stattdessen kam offenbar eine klassische Methode zum Einsatz, was in der Szene als besonders bemerkenswert gilt, da neuere Denuvo-Versionen eigentlich genau solche Angriffe erschweren sollen.

Insbesondere die Kürze der Zeitspanne, in der der Kopierschutz umgangen wurde, ist beachtlich. Üblicherweise gilt die Technologie als effektiv darin, Raubkopien zumindest in den ersten Verkaufswochen zu verhindern.

Die Entwicklung dürfte die anhaltende Debatte rund um Denuvo weiter anheizen. Während Publisher den Kopierschutz als wichtigen Schutz gegen Piraterie sehen, kritisieren viele Spieler mögliche Performance-Einbussen und begrüssen entsprechende Umgehungen, auch wenn diese rechtliche Folgen haben können.