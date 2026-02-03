Resident Evil Requiem: Packender Kurzfilm

Der Release von "Resident Evil Requiem" rückt unaufhaltsam immer näher. Jetzt stimmt uns Capcom mit einem sehenswerten Kurzfilm auf den kommenden Survival-Horror-Titel ein.

Besagter Kurzfilm zu "Resident Evil Requiem" hat einen Umfang von etwas mehr als dreieinhalb Minuten und trägt den Titel "Evil Has Always Had a Name" (also etwa "Das Böse hatte immer einen Namen"). Bei Betrachtung der Szenen wird klar, dass damit in erster Linie die Atmosphäre des Spiels vermittelt werden soll.

Erst gestern hatte Director Koshi Nakanishi weitere Gameplay-Details zu "Resident Evil Requiem" enthüllt. Diese betrafen etwa die Zusammenarbeit von Leon und Grace. Unsere News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Resident Evil Requiem" erscheint am 27. Februar für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.