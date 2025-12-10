Resident Evil Requiem: Weiterer Charakter geleakt

Inzwischen ist ein weiterer Charakter aus "Resident Evil Requiem" geleakt. Dabei handelt es sich um einen bekannten Namen aus der Seriengeschichte, über den schon länger spekuliert worden war.

So ist auf diversen Produktseiten von "Resident Evil Requiem" kein Geringerer als Leon S. Kennedy zu sehen. Wer das Pre-Loading des Survival-Horror-Titels auf der PS5 aktiviert, bekommt auch ein Artwork mit Leon angezeigt. Noch ist nicht bekannt, in welcher Form der Charakter in dem Spiel auftaucht, aber schon nach den Game Awards könnten wir diesbezüglich neue Informationen haben.

Erst gestern machten Gerüchte über einen zweiten spielbaren Charakter in "Resident Evil Requiem" die Runde. Hierbei soll es sich angeblich um Rosemary Winters, also die Schwester von Ethan, dem Protagonisten aus dem siebten und achten Teil, handeln. Unsere News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Resident Evil Requiem" erscheint am 27. Februar 2026 für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.