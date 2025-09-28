Leon Kennedy in Resident Evil Requiem

Letzte Woche berichteten wir darüber, dass der als 'AestheticGamer' und 'Dusk Golem' bekannte Leaker bei seiner Aussage bleibt, dass der aus früheren "Resident Evil"-Spielen bekannte Protagonist Leon S. Kennedy in "Resident Evil Requiem" als zweiter Protagonist auftauchen wird. Eine in der Gaming-Welt ereignisreiche Woche mit State of Play und Tokyo Games Show neigt sich nun ohne derartiger Ankündigung dem Ende. Trotzdem haben wir inzwischen eine Bestätigung, dass der Fanliebling wohl wieder eine Rolle spielen wird.

Seems IGN slipped up and accidentally confirmed Leon for Resident Evil Requiem. pic.twitter.com/VWV8MJZQRA — MBG (@xMBGx) September 27, 2025

Genau genommen wurde dies schon im August geäussert, hat aber bis heute keine hohen Wellen geschlagen. Bestätigt wurde die Präsenz von Leon Kennedy nämlich schon auf der gamescom in einem Video von IGN, während Capocom und die Entwickler es weiterhin dementieren. Konkret ging es in der Diskussion darum, wie spektakulär Leons Haare in der Resident Evil Engine aussehen. Als die Kollegin sich verplauderte, hiess es für die restlichen Diskutanten "Pokerface".