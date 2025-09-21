Leon S. Kennedy in Resident Evil Requiem?

Anfang des Jahres berichteten wir über die Aussage von dem als 'AestheticGamer' und 'Dusk Golem' bekannten Leaker, Leon S. Kennedy würde als Hauptfigur zurückkehren (siehe hier). Später im Jahr folgte der Reveal von "Resident Evil Requiem", doch von Leon keine Spur. Stattdessen wurde uns Grace Ashcroft als neue Protagonistin vorgestellt. Also alles nur heisse Luft? Nein, sagt 'AestheticGamer' und hält an seiner Vorhersage fest.

I've been hearing multiple times in the grapevine that Leon's being revealed next week. I don't know Capcom's marketing plans from direct sources so I can't confirm, but it's LOUD behind the scenes right now. Think several who follow me have heard the same murmurs even by now. https://t.co/wnWgjsWhLC — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) September 16, 2025

Die bald stattfindende Tokyo Game Show 2025 und die gerüchteweise kommende PlayStation State of Play würden sich für die Ankündigung der Wiederkehr des aus "Resident Evil 2" und "Resident Evil 4" bekannten Charakters bestens eignen. Selbstbewusst verlautbart 'Dusk Golem', dass Leon S. Kennedy ein zweiter Protagonist in "Requiem" ist, wie er "mehrfach aus zuverlässiger Quelle“ gehört habe. Capcom hält sich diesbezüglich vorbildlich bedeckt und hat bislang keine Neuigkeiten zu dem nächsten "Resident Evil" angekündigt. Und der Autor dieser Meldung könnte sich die Schamesröte sparen – die Fährte war dann wohl doch nicht falsch.

"Resident Evil Requiem" erscheint am 27. Februar 2026 für Xbox Series X/S, PlayStation 5, PC und Nintendo Switch 2.