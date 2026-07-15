Leon-Sprecher trauert Lieblingssatz nach

Nick Apostolides, die englische Stimme von Leon S. Kennedy, hat verraten, dass Capcom einen seiner persönlichen Lieblingssprüche aus "Resident Evil Requiem" kurz vor der Veröffentlichung gestrichen hat. Die Zeile wurde zwar vollständig aufgenommen, schaffte es letztlich aber nicht ins fertige Spiel.

Der Spruch war für den Bosskampf gegen die riesige Spinne Titan Spinner vorgesehen. Während des Gefechts sollte Leon den Gegner mit den Worten "You know, you've been a real itsy-bitsy pain in my ass." kommentieren. Apostolides zeigte sich enttäuscht über die Entscheidung und bezeichnete die Zeile als seinen Favoriten: "It would have been a banger."

In der Community löste die Enthüllung gemischte Reaktionen aus. Viele Fans bedauern, dass Capcom den humorvollen One-Liner entfernt hat, da er perfekt zu Leons lockerer Art gepasst hätte. Andere wiederum halten die Entscheidung für nachvollziehbar, da "Resident Evil Requiem" insgesamt einen deutlich düstereren und ernsteren Ton als frühere Serienteile anschlägt.

Ganz verloren ist die Aufnahme allerdings nicht: Da die Zeile bereits eingesprochen wurde, hoffen viele Fans nun darauf, dass sie eines Tages als Bonusmaterial veröffentlicht oder von der aktiven Modding-Community wieder ins Spiel integriert wird.