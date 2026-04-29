Resident Evil Requiem: Details zum kommenden Minispiel

Capcom hat in Person von Director Koshi Nakanishi einige Details zum kommenden Minispiel für "Resident Evil Requiem" verraten. Ein Releasefenster dafür nannte man auch.

So erklärt Nakanishi, dass das kommende Einzelspieler-Erlebnis für "Resident Evil Requiem" mittlerweile fast fertiggestellt sei. Es richte sich in erster Linie an alle, die die Hauptstory durchgespielt hätten und nun noch mehr Action wollten. Diese würden damit sicher viel Spass haben. Besagtes Minispiel wird freigeschaltet nachdem die Hauptstory abgeschlossen ist.

Produzent Masato Kumazaw deutet zudem ein Releasefenster für das kommende Minispiel für "Resident Evil Requiem" an. Demnach müsste es irgendwann Anfang Mai verfügbar sein.

Bereits letzte Woche hatte ein Dataminer Hinweise auf einen neuen Modus in "Resident Evil Requiem" gefunden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Resident Evil Requiem" erschien am 27. Februar für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.