Neuer Spielmodus für Resident Evil Requiem

Capcom hat überraschend ein neues Gratis-Update für "Resident Evil Requiem" veröffentlicht. Der Patch bringt nicht nur kleinere Fehlerbehebungen mit sich, sondern ergänzt das Horror-Abenteuer auch um einen komplett neuen Spielmodus namens „Leon Must Die Forever“.

Beim neuen Modus handelt es sich um eine roguelike-inspirierte Herausforderung, die nach Abschluss der Hauptstory freigeschaltet wird. Spieler schlüpfen erneut in die Rolle von Leon S. Kennedy und kämpfen sich durch unterschiedliche Abschnitte, während zufällige Verbesserungen und wechselnde Gegnerplatzierungen für mehr Abwechslung sorgen. Stirbt Leon während eines Runs, beginnt der Durchlauf wieder von vorne.

Capcom setzt dabei offenbar stärker auf actionlastiges Gameplay als auf klassische Survival-Horror-Elemente. Laut ersten Eindrücken erinnert „Leon Must Die Forever“ an frühere Bonus-Modi wie „Ethan Must Die“ aus "Resident Evil 7", kombiniert dies jedoch mit modernen Roguelike-Mechaniken und einem stärkeren Fokus auf schnelle Entscheidungen sowie Ressourcenmanagement.

Der neue Modus ist ab sofort kostenlos auf allen Plattformen verfügbar. Gleichzeitig arbeitet Capcom weiterhin an einem grösseren Story-DLC für "Resident Evil Requiem", der bereits Anfang des Jahres angekündigt wurde.