Resident Evil Requiem: Nicht-Grusel-Modus nötig?

Hideki Kamiya, Director von "Resident Evil 2" aus dem Jahr 1998, hat sich jetzt für einen optionalen Nicht-Grusel-Modus in "Resident Evil Requiem" ausgesprochen. Seine Beweggründe dafür verriet er auch.

So erklärt Kamiya, dass "Resident Evil Requiem" auf ihn zu beängstigend wirke. Kamiya, der etwa auch am ersten "Resident Evil" sowie an "Resident Evil Zero" beteiligt war, sprach sich deshalb für einen optionalen Modus ohne starke Horror-Elemente aus. Er betonte, Rätsel und Kampfsystem stünden für ihn dabei im Vordergrund.

Da erst gestern mehrere Updates für "Resident Evil Requiem" angekündigt wurden (unsere Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen), könnte somit ja vielleicht bald auch ein Nicht-Grusel-Modus seinen Weg in den Survival-Horror-Titel finden. Wie ist eure Meinung dazu?

"Resident Evil Requiem" erschien am 27. Februar für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.