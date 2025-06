Resident Evil Requiem & Onimusha: Way of the Sword auf gamescom spielbar

Capcom gibt bekannt, dass "Resident Evil Requiem" und "Onimusha: Way of the Sword" auf der gamescom in Köln erstmals spielbar sein werden. Erste Details dazu verrät man ebenfalls.

So erklärt Capcom, dass man auf über 950 Quadratmetern mehr als 85 spielbare Demo-Stationen für Titel wie "Resident Evil Requiem" und "Onimusha: Way of the Sword" aufstellen wird. Details zum Line-Up, zur Bühne und zum Streaming-Programm werden noch verkündet.

In "Resident Evil Requiem" bereiten wir uns darauf vor, dem Tod zu entkommen, nämlich in einer Herzschlag-stoppenden Erfahrung, die uns bis aufs Mark erschüttern wird. Technologischer Fortschritt kombiniert mit der weitreichen Erfahrung des Entwicklerteams, Stories mit fein ausgearbeiteten Charakteren und Gameplay zu kombinieren sorgen darin für eine immersivere Erfahrung als je zuvor.

"Resident Evil Requiem" erscheint am 27. Februar 2026 für PS5, Xbox Series X und den PC.

"Onimusha: Way of the Sword" spielt in Kyoto während der frühen Edo-Periode. In dieser Zeit des relativen Friedens in Japan hat das Böse die alte Stadt heimgesucht. Kyoto hat sich in einen unheimlichen und beunruhigenden Ort verwandelt und wurde vom Dämonen Genma heimgesucht. Im ersten Trailer zu "Onimusha: Way of the Sword" liefert sich nun ein einsamer, mit dem Oni-Handschuh bewaffneter Samurai einen erbitterten, blutigen Schwertkampf mit diesen höllischen Kreaturen aus einer anderen Welt.

"Onimusha: Way of the Sword" erscheint im Laufe des nächsten Jahres für PS5, Xbox Series X und den PC.