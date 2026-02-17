Resident Evil Requiem: Downloadumfang der PS5-Version

Schon nächste Woche weird "Resident Evil Requiem" für die Konsolenwelt und den PC verfügbar sein. Jetzt wissen wir auch, wieviel Platz wir dafür auf der PS5 reservieren bzw. freischaufeln müssen.

Demnach berichtet PlayStation Game Size, dass "Resident Evil Requiem" auf der PS5 genau 72,88 GB belegt und sich damit also im üblichen Rahmen bewegt. Die anderen Fassungen sollten erfahrungsgemäss einen ähnlichen Platzbedarf haben. Das Pre-Loading ist ab 25. Februar möglich.

Erst in der vergangenen Woche hatte ein Insider über die Spieldauer von "Resident Evil Requiem" spekuliert. Unsere damalige Meldung zu diesem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Resident Evil Requiem" erscheint am 27. Februar für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.