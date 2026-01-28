Resident Evil Requiem: Angaben zur PS5-Pro-Version

Capcom hat sich jetzt in Person von Director Koshi Nakanishi Angaben zur Technik von "Resident Evil Requiem" auf der PlayStation 5 Pro gemacht. So können sich Nutzer hier auf einige Vorteile freuen.

So erklärt Nakanishi, dass sich bei "Resident Evil Requiem" auf der PlayStation 5 Pro das Raytracing ein- und ausschalten lässt. Bei aktiviertem Raytracing läuft der Titel in 4K-Auflösung mit 60 Bildern pro Sekunde und vollständigem Raytracing. Wird Raytracing aber deaktiviert, sind auf entsprechenden Monitoren Bildraten von bis zu 120 Bildern pro Sekunde möglich - im Durchschnitt etwa 90 Bilder pro Sekunde. Weitere diesbezügliche Einzelheiten, etwa zu den Grafikmodi, wurden nicht genannt, aber das kann sich bis zum Release ja noch ändern.

Vorletzte Woche wurde ein separater Showcase zu "Resident Evil Requiem" ausgestrahlt, welcher sich unter anderem den einzelnen Charakteren, der Story oder auch der Ego- bzw. Third-Person-Perspektive des Spiels widmete. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Resident Evil Requiem" erscheint am 27. Februar für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.