Resident Evil Requiem angekündigt

Zum Abschluss des Summer Game Fest 2025 wurde mit "Resident Evil Requiem" der neunte Teil der "Resident Evil"-Serie angekündigt. Es gibt nicht nur einen ersten Teaser-Trailer, sondern auch gleich das Erscheinungsdatum welches nicht allzu weit entfernt ist.

"Requiem für die Toten. Albtraum für die Lebenden."

Der Trailer zeigt uns zum ersten Mal die zerstörten und verwüsteten Überreste von Raccoon City, unter Anderem das ikonische Raccoon City Police Department. Wer die Hauptrolle übernehmen wird ist noch nicht offensichtlich, doch der Horror und die Action werden schon gruselig und bombastisch gezeigt.

"Residen Evil Requiem" wird voraussichtlich am 27. Februar 2026 für Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen. Wer dieses Jahr in Köln an der Gamescom sein wird, hat dort ausserdem schon die Chance selbst Hand an das Spiel anlegen zu können.