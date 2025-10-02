Resident Evil Requiem: Details zu den Bosskämpfen

Game Director Koshi Nakanishi hat sich im Rahmen der Tokyo Game Show auch zu den Bosskämpfen von "Resident Evil Requiem" geäussert. Als Inspirationsquelle dafür dienen die ersten beiden Serienteile.

Bosskämpfe sind selbstverständlich Teil von "Resident Evil Requiem". Im Mittelpunkt steht dabei jedoch nicht das spektakuläre Ausschalten von Gegnern, wie man es aus actionlastigen Titeln kennt. Stattdessen orientiert sich das Konzept stärker an "Resident Evil" und "Resident Evil 2", denn wir erweitern nach und nach unseren Erkundungsbereich in einem abgeschlossenen Szenario und überwinden Hindernisse vor allem mit Köpfchen.

Protagonistin Grace Ashcroft wird in diesem Zusammenhang auch immer mehr von ihren Ängsten befreit, die sie vor allem am Anfang des Spiels plagen. Ein zentrales Element dieser Verwandlung bildet der Kampf, so dass Grace auch Pistolen und Revolver verwendet. Die Waffen sollen hier ihre Bereitschaft zum Widerstand symbolisieren.

Dies ist ja generell auch ein zentrales Element der Reihe. Aus anfänglich verängstigten Charakteren werden darin durch Extremsituationen entschlossene Kämpfer. Auch Grace beginnt eingeschüchtert, erreicht jedoch irgendwann einen Wendepunkt, an dem sie die innere Stärke findet, ihren Feinden entgegenzutreten. Diese Transformation unmittelbar mitzuerleben zählt zu den imposantesten Momenten des Spiels. Neben Schusswaffen stehen übrigens auch Nahkampfwaffen wie Messer zur Verfügung, wodurch neue Angriffsmöglichkeiten entstehen. Damit will Capcom die klassische Struktur der Reihe beibehalten, simultan aber Optionen für unterschiedliche Spielweisen eröffnen.

"Resident Evil Requiem" erscheint am 27. Februar 2026 für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.