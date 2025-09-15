Resident Evil Requiem mit noch geheimem System

Capcom hat in Person von Game Director Koshi Nakanishi und Produzent Masato Kumazawa angedeutet, dass "Resident Evil Requiem" über ein bislang noch geheimes System verfügen wird. Erste Details dazu verriet man auch.

Besagtes neues System von "Resident Evil Requiem" darf noch nicht im Detail vorgestellt werden. Es soll die Unterschiede zwischen An- und Entspannung generell stärker als bisher herausarbeiten und damit die emotionale Wirkung intensivieren.

Nach Angaben von Capcom soll das Spielerlebnis in "Resident Evil Requiem" einer Achterbahnfahrt gleichen, die besonders drastische Kontraste zwischen Schockmomenten, Ruhephasen und Kampfszenen erzeugt. Die Macher betonen zudem, dass sie bewusst mit den Gefühlen der Spieler arbeiten wollen, um Überraschungen und unerwartete Wendungen zu schaffen.

Die Struktur soll grundsätzlich verhindern, dass die Spannung dauerhaft auf höchstem Niveau bleibt, was einige Spieler überfordern könnte. Stattdessen entsteht ein rhythmisches Wechselspiel, welches für Abwechslung sorgt und die bekannten Stärken der Serie betont.

"Resident Evil Requiem" erscheint am 27. Februar 2026 für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.