Resident Evil Requiem: Neue Spekulationen zur Story

Nachdem es schon vor einigen Wochen Informationen zu den Bosskämpfen von "Resident Evil Requiem" gab, wird aktuell munter über dessen Story spekuliert. Grundlage dafür sind die Aussagen eines normalerweise ziemlich glaubwürdigen renommierten Leakers.

So sagt der Insider Dusk Golem, dass "Resident Evil Requiem" das endgültige Ende der Umbrella-Geschichte innerhalb der Serienchronologie darstellt. Zudem ist es ein Abschied für Leon S. Kennedy, den wir bekanntlich erstmals in "Resident Evil 2" spielen durften.

"Resident Evil Requiem" wird dabei angeblich sowohl den Abschluss bestehender Handlungsstränge als auch den Beginn einer neuen Ära darstellen. Dusk Golem hält zudem an früheren Aussagen fest, wonach der Titel nicht nur die Rückkehr von Hauptfigur Leon S. Kennedy beinhaltet, sondern zugleich auch dessen letzten Auftritt in der chronologischen Reihenfolge der Reihe. Warten wir ab, ob es am Ende wirklich so kommt.

"Resident Evil Requiem" erscheint am 27. Februar 2026 für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.