Resident Evil Requiem: Story-Trailer von der gamescom

Capcom hatte schon im Vorfeld der gamescom angekündigt, dass dort auch "Resident Evil Requiem" spielbar sein wird. Gestern zeigte man bei der Opening Night Live zumindest schonmal einen neuen Trailer zu dem kommenden Horrortitel.

Besagter Trailer zu "Resident Evil Requiem" zeigt vielschichtige Charaktere und bietet erste Einblicke in eine offenbar sehr verworrene Story. So bekommen wir etwa eine überhastete Flucht zu sehen und für die anschliessenden Spielstunden wird ein interessanter Plot-Twist zumindest angedeutet.

Capcom selbst sagte dazu bisher nur, dass sich die Story von "Resident Evil Requiem" wieder mehr an den älteren Serienteilen orientieren wird. Ein erster Indikator dafür dürfte der Hauptcharakter in Person von Grace Ashcroft sein.

"Resident Evil Requiem" erscheint bekanntlich am 27. Februar 2026 für PS5, Xbox Series X und den PC.