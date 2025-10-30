Resident Evil Requiem: Umfangreicher Trailer

Capcom hat einen neuen Trailer zu "Resident Evil Requiem" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Unter dem Motto "Road to Requiem" wird uns hier fast elf Minuten lang auf sehr kurzweilige Art und Weise die Vorgeschichte zu "Resident Evil Requiem" erzählt. Vor Spoilern bezüglich älterer Serienteile wird dabei ausdrücklich gewarnt. Wir bekommen also etwa nochmal bewegte Bilder von Raccoon City oder der charismatischen Familie Baker aus "Resident Evil 7: Biohazard" zu sehen.

Nachdem sich ein renommierter Leaker zu Wort gemeldet hatte, gab es Mitte dieses Monats interessante Spekulationen zur Story von "Resident Evil Requiem". Unsere News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Resident Evil Requiem" erscheint am 27. Februar 2026 für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.