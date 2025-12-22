Resident Evil Requiem: Showcase im Januar

Director Koshi Nakanishi hat für Januar einen Showcase zu "Resident Evil Requiem" in Aussicht gestellt. Erste inhaltliche Details dazu verriet er ebenfalls.

Demnach wird der kommende Showcase zu "Resident Evil Requiem" vor allem die Ego- und die Third-Person-Perspektive des Survival-Horror-Titels demonstrieren. Nakanishi verrät in diesem Zusammenhang, dass deren dynamische Umsetzung vor allem in den Sequenzen mit Leon eine besondere Herausforderung ist. So hat man etwa diesbezüglich schon diverse Anpassungen vorgenommen, damit auch die Ego-Perspektive flüssig spielbar ist.

Erst in der vergangenen Woche hat Produzent Masato Kumazawa weitere Details zu "Resident Evil Requiem" enthüllt und unter anderem dessen Namen erklärt. Unsere Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Resident Evil Requiem" erscheint am 27. Februar 2026 für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.