Resident Evil Requiem: Showcase angekündigt

Capcom hat einen neuen Showcase zu "Resident Evil" in Aussicht. Er kann bereits übermorgen ab 23 Uhr auf den üblichen Kanälen verfolgt werden.

Neben einem Teaser gibt es auch schon erste Informationen zum kommenden Showcase zu "Resident Evil". Demnach wird die Präsentation einen Umfang von etwa zwölf Minuten haben und sich primär "Resident Evil Requiem" widmen.

Bereits im Dezember hatte Director Koshi Nakanishi für Januar einen Showcase zu "Resident Evil Requiem" versprochen. Darin werde man seinen damaligen Worten nach vor allem die Ego- und die Third-Person-Perspektive des Survival-Horror-Titels demonstrieren. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Resident Evil Requiem" erscheint am 27. Februar für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.