Resident Evil Requiem: Der Showcase von gestern

Gestern Abend m 23 Uhr wurde bekanntlich ein Showcase zu "Resident Evil Requiem" ausgestrahlt. Wer diesen verpasst hat, kann ihn jetzt in voller Länge nachholen.

Besagter Showcase zu "Resident Evil Requiem" hat einen Umfang von knapp 13 Minuten und bietet uns, wie vorher angekündigt, in erster Linie neue Einblicke in den kommenden Survival-Horror-Titel. So widmet man sich etwa den einzelnen Charakteren, der Story oder auch der Ego- bzw. Third-Person-Perspektive. Letzteres war ja bereits im vergangenen Dezember in Aussicht gestellt worden.

Abseits davon gibt es auch kleinere Enthüllungen. So wird etwa verraten, dass verbunden mit "Resident Evil Requiem" für Switch 2 auch die erste amiibo-Figur im Seriendesign auf uns zukommt.

"Resident Evil Requiem" erscheint am 27. Februar für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.