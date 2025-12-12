Resident Evil Requiem: Zweiter spielbarer Charakter enthüllt

Capcom hat bei den Game Awards einen zweiten spielbaren Charakter für "Resident Evil Requiem" bestätigt. Damit bestätigte sich ein vorheriges Gerücht.

Demnach wurde im Rahmen des Events bekannt, dass Leon S. Kennedy auch in "Resident Evil Requiem" spielbar sein wird. Der smarte Polizist, welcher seinen ersten Auftritt im Jahr 1998 in "Resident Evil 2" hatte, wird in erster Linie für die actionreicheren Abschnitte des Survival-Horror-Titels zuständig sein.

Was das inhaltlich heisst, wurde in einem neuen Trailer zu "Resident Evil Requiem" zumindest angedeutet. Darin war natürlich auch besagter Leon S. Kennedy zu sehen und man widmete sich primär der Story.

"Resident Evil Requiem" erscheint am 27. Februar 2026 für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.