Resident Evil Requiem: Packender Gameplay-Trailer

NVIDIA hat einen neuen Gameplay-Trailer zu "Resident Evil Requiem" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier werden uns nämlich 51 Sekunden lang packende und atmosphärische Einblicke in "Resident Evil Requiem" geboten. Dabei hebt man in erster Linie die Vorzüge von 4K Path Tracing und DLSS 4 hervor. Sehenswerte Impressionen von der Spielwelt des kommenden Survival-Horror-Titels sind ebenfalls inklusive.

Erst im Dezember hatte Director Koshi Nakanishi für diesen Monat einen Showcase zu "Resident Evil Requiem" in Aussicht gestellt, welcher primär die Ego- und die Third-Person-Perspektive thematisieren wird. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Resident Evil Requiem" erscheint am 27. Februar für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.