Resident Evil Requiem: Flotter Trailer

Capcom hat noch einmal einen flotten Trailer zu "Resident Evil Requiem" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier werden uns nochmal genau eine Minute lang packende In-Game-Sequenzen aus "Resident Evil Requiem" gezeigt. Er trägt den Titel "An Undying Legacy". Darin geht es primär um die Rückkehr von Leon S. Kennedy. Gleichzeitig thematisiert man auch die Zusammenarbeit mit Porsche und es wird deshalb etwa der Porsche Cayenne Turbo GT demonstriert.

Letzte Woche war erneut über den Umfang von "Resident Evil Requiem" spekuliert worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Resident Evil Requiem" erscheint am 27. Februar für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.