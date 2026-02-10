Resident Evil Requiem: Spekulationen zum Umfang

Kurz bevor wir endlich selbst in die Spielwelt von "Resident Evil Requiem" eintauchen dürfen, nehmen die Spekulationen über den Umfang des kommenden Survival-Horror-Titels zu. Nun hat sich auch ein Insider dazu geäussert.

So sagt der normalerweise sehr gut informierte Insider Dusk Golem, dass "Resident Evil Requiem" umfangreicher als der direkte Vorgänger, also "Resident Evil Village", sein dürfte. Man wird aber wohl nicht ganz die Länge von "Resident Evil 4 Remake" erreichen. Capcom hat sich bisher noch gar nicht zu dem Thema geäussert.

Letzte Woche wurden wir mit einem packenden Kurzfilm auf "Resident Evil Requiem" eingestimmt. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Resident Evil Requiem" erscheint am 27. Februar für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.