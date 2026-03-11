Resident Evil Requiem: Mehrere Updates in Aussicht

Capcom hat mehrere Updates für "Resident Evil Requiem" angekündigt. Dies wurde in einer Videobotschaft von Director Koshi Nakanishi enthüllt.

Was da auf uns zukommt, verriet Nakanishi gleichzeitig auch, wobei genaue Details natürlich noch folgen werden. Demnach soll schon bald ein Fotomodus für "Resident Evil Requiem" veröffentlicht werden, für Mai ist ein Minispiel geplant und eine Story-Erweiterung ist ebenfalls in Arbeit. Bis zu deren Release wird es jedoch noch etwas dauern.

Erst in der vergangenen Woche waren Dataminer auf gestrichene Inhalte in "Resident Evil Requiem" gestossen, welche natürlich irgendwann durchaus als DLC oder Update folgen könnten. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Resident Evil Requiem" erschien am 27. Februar für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.