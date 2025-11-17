Resident Evil Requiem: Ursprungskonzept bekannt

Capcom hat in Person von Produzent Masato Kumazawa enthüllt, auf welchem Ursprungskonzept "Resident Evil Requiem" basiert. Die Arbeiten an dem Survival-Horror-Titel hatten übrigens schon vor rund sechs Jahren begonnen.

So erklärt Kumazawa, dass "Resident Evil Requiem" während eines frühen Projektstadiums eigentlich als offenes Online-Multiplayer-Spiel konzipiert wurde. Besagtes Konzept bot zwar ein spielerisch funktionierendes Grundgerüst, erzeugte aber kaum Horrormomente.

Capcom entschied sich deshalb für eine Rückkehr zum klassischen Single-Player-Ansatz, welcher die Reihe seit Jahrzehnten prägt: Einige spielmechanische Ideen aus der Original-Mehrspielerfassung flossen trotzdem in die aktuelle Version ein, wobei Kumazawa deren genauen Inhalt offenlässt. Er beschreibt die damalige Fassung zwar als unterhaltsam, aber eben nicht als furchteinflössend genug für die Erwartungen an die Reihe. Nach seinen Angaben verlangen deren Fans vor allem eine Atmosphäre des Überlebens und der Bedrohung.

"Resident Evil Requiem" erscheint am 27. Februar 2026 für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.