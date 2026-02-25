Resident Evil Requiem: Blick hinter die Kulissen

Kurz vor dem Release von "Resident Evil Requiem" gewährt uns Capcom noch einen ausführlichen Blick hinter die Kulissen des Survival-Horror-Titels. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier werden uns nämlich fast acht Minuten lang intime Einblicke in die Entstehung von "Resident Evil Requiem" geboten. Erklärende Worte von Director Koshi Nakanishi gibt es obendrauf und wir erfahren dadurch unter anderem einige durchaus überraschende Inspirationsquellen für den kommenden Survival-Horror-Titel. Gameplay daraus wird natürlich ebenfalls gezeigt.

Erst vorgestern war ein flotter Trailer mit dem Titel "An Undying Legacy" zu "Resident Evil Requiem" veröffentlicht worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Resident Evil Requiem" erscheint übermorgen für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.