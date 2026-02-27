Resident Evil Requiem: Detaillierte Technik-Analyse

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich genauer mit der technischen Seite von "Resident Evil Requiem" beschäftigt. Ergebnis ist ein umfangreiches Video, das diesbezüglich eigentlich keinerlei Fragen unbeantwortet lassen sollte.

Hier wird die Technik von "Resident Evil Requiem" über 30 Minuten lang thematisiert. Insgesamt bietet die PlayStation 5 Pro demnach das ausgefeilteste grafische Erlebnis, während die normale PS5 und die Xbox Series X eine solide, konsistente Darstellung liefern. Sämtliche Versionen laufen mit 60 Bildern pro Sekunde, wobei die Switch 2 Probleme hat, diese stabil zu halten. Auf Nintendos Hybridkonsole sind die Ladezeiten zudem etwas länger.

Erst vorgestern wurde uns ein Blick hinter die Kulissen von "Resident Evil Requiem" gewährt. Unsere Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Resident Evil Requiem" erscheint heute für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.