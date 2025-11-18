Resident Evil Requiem ohne Maussteuerung auf Switch 2

Capcom hat in Person von Produzent Masato Kumazawa weitere Details zu "Resident Evil Requiem" verraten. So erfahren wir etwa, warum man bei der Switch-2-Versoin auf eine optionale Maussteuerung verzichtet

Dazu erklärt Kumazawa nämlich, dass zunächst der Einsatz der Maussteuerung in "Resident Evil Requiem" für Switch 2 vorgesehen war. Entsprechende Tests zeigten dann jedoch, dass diese Eingabeform den Spielfluss erschwerte und Abläufe unnötig komplex machte. Das Team entschied sich folglich für eine Lösung mit Gyrosensoren, was eine präzisere und weniger störanfällige Steuerung ermöglichen soll.

Zudem sagt Kumazawa, dass keine spielbare Demo von "Resident Evil Requiem" in Planung ist. Vielmehr möchten sich die Entwickler darauf konzentrieren, den Titel möglichst zügig und in bestmöglicher Qualität fertigzustellen.

Gestern erst hatte Kumazawa das Ursprungskonzept von "Resident Evil Requiem" enthüllt. Unsere News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Resident Evil Requiem" erscheint am 27. Februar 2026 für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.