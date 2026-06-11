Resident Evil Veronica: Klarheit zur Kameraperspektive

Gross war die Freude, als "Resident Evil Veronica" vor wenigen Tagen offiziell enthüllt wurde. Inzwischen wurde auch klargestellt, welche Kameraperspektive im Remake von "Resident Evil Code: Veronica" Verwendung findet.

So hat Produzent Yoshiaki Hirabayashi jetzt erklärt, dass "Resident Evil Veronica" auf die Third-Person-Perspektive setzt. Damit orientiert man sich am Remake von "Resident Evil 2", das ja nur drei Monate vorher spielt. Dies ist durchaus eine Überraschung, da im ersten Trailer die Ego-Perspektive verwendet wurde und man auch in den jüngsten Serienteilen überwiegend darauf setzte oder zumindest eine Wahlmöglichkeit liess.

Gleichzeitig bezeichnete Hirabayashi "Resident Evil Veronica" als sehr einzigartigen Teil der Reihe. Man habe sich zu dessen Entwicklung entschlossen, weil man sich nach "Resident Evil 4 Remake" wieder den anderen Charakteren aus Raccoon City widmen wollte.

"Resident Evil Veronica" war beim diesjährigen Summer Game Fest angekündigt worden. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Resident Evil Veronica" erscheint im nächsten Jahr für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.