Resident Evil Veronica angekündigt

Capcom hat im Zuge des Summer Game Fest 2026 ihr nächstes, grosses "Resident Evil" angekündigt. Noch im nächsten Jahr soll "Resident Evil Veronica" auf Steam und für PlayStation 5, Xbox Series X/S und die Nintendo Switch 2 erscheinen. Passend dazu wurde ein umfangreicher Ankündigungs-Trailer veröffentlicht, der einen ersten Einblick in die Welt des Remakes erlaubt.

Die Entwickler versprechen zeitgemässes Gameplay, eine überarbeitete Story die auf dem Original beruht und ein modernes Survival-Horror Erleblnis.

Ein genaues Veröffentlichungsdatum steht noch nicht fest, doch "Resident Evil Veronica" soll 2027 erscheinen.