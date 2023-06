Nachdem es ursprünglich mal für das Nintendo 64 geplant und auf der E3 2000 in dieser Form sogar spielbar war, erschien "Resident Evil Zero" im März 2003 bekanntlich für den Gamecube. Aber wie hätte es auf einer PSone ausgesehen (wo wir ja Ende der Neunziger die Anfänge der Serie erlebten)? Eine Gruppe von Moddern gibt uns jetzt die Antwort darauf.

Hier sehen wir das Demake von "Resident Evil Zero" in seiner ganzen Pracht und, sind wir mal ehrlich, dabei macht es im Vergleich zur offiziellen Vorlage gar keine schlechte Figur. Bis auf die deutlich pixeligeren Figuren und die grober aufgelösten Hintergründe, kann man nämlich durchaus mit der offiziellen Fassung mithalten. An der vorliegenden Mod wird übrigens aktuell noch gewerkelt.

Wer jetzt Lust bekommen hat, kann ja zum im Jahr 2016 veröffentlichten HD-Remake von "Resident Evil Zero" greifen und in Erinnerungen schwelgen.