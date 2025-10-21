Resident Evil Zero: Remake in der Mache?

Die Gerüchte über ein Remake von "Resident Evil Zero" sind nicht neu, haben jetzt aber frische Nahrung bekommen. Wir fassen den aktuellen Stand der Dinge für euch zusammen.

Grundlage ist die Website MP1ST, wo man sich auf nicht näher spezifizierte Quellen beruft. Demnach befindet sich das Projekt bei Capcom schon seit einigen Jahren in Entwicklung und trägt intern den Codenamen "Chamber", was wohl eine Anspielung auf die Hauptfigur Rebecca Chambers ist.

Inhaltlich bleibt die Grundgeschichte erhalten, soll aber um neue Szenen und Charaktere erweitert werden - das kennen wir ja schon von anderen Neuauflagen der Reihe. Eine der Änderungen betrifft dabei etwa den Zugabschnitt zu Beginn: Der bislang nur erwähnte Zugführer erhält darin eine aktivere Rolle, verrät Rebecca dann in einer weiteren Szene und setzt sie einer Zombie-Attacke aus. Später taucht die Figur erneut auf und trifft auf eine bislang unbekannte Person, welche für die übergreifende Handlung von Bedeutung ist.

Das Remake von "Resident Evil Zero" erscheint angeblich 2028.