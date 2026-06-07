Resonance: A Plague Tale Legacy erscheint im August

Focus Entertainment und Asobo Studio kündigten heute an, dass "Resonance: A Plague Tale Legacy", ein Prequel zur "A Plague Tale"-Saga, im August erscheinen wird.

"Resonance" bietet euch eine neue Perspektive auf die Welt von "A Plague Tale" und folgt der jungen Sophia auf ihrer eigenen Reise, entschlossen, die Geheimnisse ihrer Vergangenheit aufzudecken.

An der Schnittstelle zwischen dem Mittelalter und der minoischen Ära wird "Resonance: A Plague Tale Legacy" vom Soundtrack des Komponisten Olivier Derivière untermalt. Weitere Details zum Soundtrack des Spiels werden bald enthüllt.

"Resonance" spielt fünfzehn Jahre vor den Ereignissen von "A Plague Tale" und folgt der jungen Plünderin Sophia, während sie zu den fernen Küsten aufbricht, die sie schon seit ihrer Kindheit rufen: Die Insel des Minotaurus.

*"Resonance: A Plague Tale Legacy" erscheint am 27. August 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC."