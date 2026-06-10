Resonance: A Plague Tale Legacy ohne generative KI

Asobo Studio hat bei der Entwicklung von "Resonance: A Plague Tale Legacy" bewusst auf den Einsatz von generativer KI verzichtet. Produzent Eric Chort erklärte auch die Hintergründe für diese Entscheidung.

So sagt Chort, dass kleinere Teams nicht auf diese Technologie angewiesen sind, um mit deutlich grösseren Studios konkurrieren zu können. An "Resonance: A Plague Tale Legacy" arbeiten laut ihm rund 70 Entwickler.

Nach Ansicht von Chort beruht der Erfolg der Spiele des Studios etwa auf Originalität, individuellen Schauplätzen, eigenständigen Figuren und einer deutlichen künstlerischen Ausrichtung. Besagte Eigenschaften sieht er durch den zunehmenden Einsatz generativer KI potenziell gefährdet. Deshalb hält Asobo an seinem bisherigen Entwicklungsansatz fest und konzentriert sich auf Kreativität und Authentizität.

Chort betont ausserdem, dass das Studio nicht versucht, durch KI künstlich auf das Niveau eines grossen Studios zu wachsen. Stattdessen setzt man auf durchdachte Designentscheidungen. Als Beispiel nannte er die lineare Struktur der "A Plague Tale"-Reihe, welche es ermöglicht, eine hohe grafische Qualität zu erreichen, ohne simultan die Ressourcen eines grossen Open-World-Projekts zu benötigen.

Beim Xbox Games Showcase am Sonntag war der Releasetermin von "Resonance: A Plague Tale Legacy" verkündet worden. Unsere Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Resonance: A Plague Tale Legacy" erscheint am 27. August für PS5, Xbox Series X und den PC.